İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga : 3 yaralı(2)

Özden ATİK --İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor. (FOTOĞRAF)