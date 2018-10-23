İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga (1)

Özden ATİK - İstanbul ( )- ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
Özden ATİK - İstanbul ( )- ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAF)
Özden ATİK - İstanbul ( )- ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)