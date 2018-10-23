İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga (1)

Özden ATİK - İstanbul ( )- ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.   (FOTOĞRAF)

İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga (1)

Özden ATİK - İstanbul ( )- ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.  

(FOTOĞRAF)

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