İsrailli haham, ülkesine gidecek yağların üretimini denetliyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da hizmet verilen yağ fabrikasından İsrail'e ihraç edilecek fındık yağlarının üretimi, bu ülkeden gelen haham Froıiıch Israel'in denetiminde yapılıyor. Israel, "Üretimin ardından bandrollerle onayladığımız fındık yağları, ülkemizde rahat bir şekilde tüketilebilir" dedi.

Afyonkarahisar'da hizmet veren yağ firması tarafından yılda 500 ton fındık yağı, İsrail başta olmak üzere ABD ve İngiltere'ye ihraç ediliyor. Bu ay içinde İsrail'e 125 bin şişe yağ gönderecek firmanın üretimlerine, bu ülkeden gelen haham Froıiıch Israel de eşlik etti. İsrailli din adamı, yağların kendi dinlerine uygun koşullarda üretilip, üretilmediğini takip etti. Firma sahibi Mehmet Çiftçi, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine destek verdiklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Çiftçi, "Bu işe 1995 senesinde burayı kurarak, İsrail ile ticarete başladık; ama asıl rahmetli dedemizin 1965 yılında Şuhut'ta kurduğu tesisle başladık. 1995 yılında İsrail ile ticarete başladık. Bugüne kadar devam eden ticari ilişkimiz var. Üretim sürecinde burada asıl amaçları birinci olarak kalite ve aynı zamanda ekmek içermeyen ortamda ekmek bulaşığı olmayacak şekilde üretimin olduğunu gözlemlemek. Bizim kendileriyle yapacağımız ticaret 125 bin şişe kadar ama bu sadece tek bir firma için geçerli. Her bir firma kendisi için özel haham gönderip yeni bir üretim süreci başlatıyor. Daha sonra İngiltere ve ABD için üretim başlayacak" dedi.

'YILLIK 500 TON GÖNDERİYORUZ'

İsrailli firmaya 125 bin adet 1 litrelik yağ vereceklerini aktaran Mehmet Çiftçi, yıllık olarak bu sayının 500 tonu bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim hitap ettiğimiz nesil daha çok 'Ultra Ortodokslar' geçiyor. Bunlar sayı olarak azlar ve 'haredi' olarak geçiyorlar. Bunlar siyonistlerle ciddi çatışma içerisinde olan gruplar, İsrail'i reddeden gruplar. Biz de bundan dolayı kendileriyle ticaret yapmayı seviyoruz; çünkü Filistin'e yapılanları zulüm olarak görüyorlar. Kendilerinin bizi tercih etmesindeki önemli noktalardan birisi de kalite. Bizim ürettiğimiz ürünler ilk önce soğuk sıkım olarak sıkılıyor sonrasında rafine işleminde kimyasal değil fiziksel rafine olarak işleniyor. Bu da daha az kimyasal, kanserojen maddelerin minimum noktada olmasına neden oluyor. Kendileri 125 bin adet 1 litrelik yağ vereceğiz. Bununla birlikte daha sonrasında gelecek olan 80 bin, 80 bin ve 100 binlik üç sipariş daha var. Aşağı yukarı biz yıllık ortalama 500 tonu yakaladığımızı söyleyebiliriz; ama bunlar bizim direkt verdiklerimiz. Asıl ürünümüz ayrıca endüstriyel ürün fındık yağı, dolaylı olarak biz çikolata firmaları üzerinden dünyanın her yerine yağımızı satmaktayız."

1,5 MİLYON DOLARLIK YAĞ İHRACATI

500 ton yağın yaklaşık 1,5 milyon dolarlık ihracat rakamına denk geldiğini anlatan Çiftçi, "Bunun tamamı yerli ekonomiye dağılan para. Burada ciddi bir rekabet var. İşin aslı Ukrayna da ceviz yağı satmaya çalışıyor. Bundan dolayı biz maliyetine iş yapıp para döngüsüyle ülkeye bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir döviz girdisi sağlamaya çalışıyoruz. Kardan çok buradaki aradığımız nokta ülkede bir iş potansiyeli oluşturmak" dedi.

HAHAM ISRAEL: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İsrailli haham Froıiıch Israel de Pesah Bayramı'nda inançlarına göre, 7 gün boyunca maya ve tahıl içermeyen ürünler tükettiklerini söyledi. İsrail'de Türk ürünlerinin kullanılmasında hiçbir problem olmadığını aktaran Froıiıch Israel, "Afyonkarahisar'ı tercih etmemizin sebebi ürünlerin ekmek içermeyen ortamda imal edilmesi. Bu bizim için çok önemli. İsrail devleti adına bu üretimi Afyonkarahisar'da gözlemliyorum. Üretimin ardından bandrollerle onayladığımız fındık yağları, ülkemizde rahat bir şekilde tüketilebilir" diye konuştu.

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