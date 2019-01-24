Isparta'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam tabelaları yerle bir oldu.

Isparta'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Ayazmana Mahallesi Akyol Mezarlığı yakınlarında kaldırım üzerinde bulunan çam ağacı gece rüzgar nedeniyle kökünden sökülerek yola devrildi. Olayı haber alan belediye yetkilileri motorlu testereyle ağacı parçalara ayırarak yolu ve kaldırımı ulaşıma açtı. Kentin çeşitli noktalarında da şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç devrilirken, reklam tabelaları yerle bir oldu.

Fırtınanın etkisini bugün de sürdüreceğini belirten yetkililer, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



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