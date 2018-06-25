Isparta'da Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

ISPARTA'da 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti'nin milletvekili merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru ve manevi kızı Aylin Cesur oldu.Isparta'da kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den mevcut milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile İYİ Parti'den merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru ve manevi kızı Aylin Cesur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.CHP'nin birinci sırada milletvekili adayı olarak gösterdiği Mustafa Ceyhan'ın Ispartalı olmasına rağmen İstanbul'da oturması ve parti tabanında bunun tepkiyle karşılanması, alınan oylara bakıldığında CHP'lilerin İYİ Parti'yi destekledikleri tezini ortaya çıkarıyor. İYİ Parti'de Aylin Cesur'un 20 yıl süreyle Demirel'in yanında görev yapması, Isparta'da birçok şahsiyeti bu nedenle yakınen tanıması da meclise gitme yolunda etkili oldu. MHP'nin aday seçiminde henüz siyasette tanınmayan genç bir isme yer vermesi İYİ Parti'ye oy kaymasına neden oldu. Ak Parti ise üçüncü sıradaki milletvekili adayının daha önce il başkanlığı yapmış ve Isparta'da yerleşik nüfusa sahip bir iş insanı olması dolayısıyla oy potansiyelini artırdı. Geçen seçimlerde Mehmet Faik Yüce'yi dışarıdan aday göstererek tepki toplayan Ak Parti, bu kez tepkiyi tersine çevirmeyi başardı.AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİSürreya Sadi Bilgiç: 1961'de Ankara'da doğdu. İktisatçı; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme- İstatistik bölümlerini bitirdi. Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesi'nde Almanca eğitimi aldı. 23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalıştı. Bilgi işlem ve ileri teknoloji uygulamaları, tekstil ve perakende sektörlerinde görev aldı. 23 ve 24'üncü dönemde Isparta milletvekili seçildi. 23'üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyeliği, 24'üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. İngilizce ve Almanca bilen Bilgiç, evli ve 2 çocuk babasıdır.Recep Özel: 1969'da Isparta'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Isparta Barosu'nda avukatlık stajını yaptıktan sonra Ocak 1992'de Isparta merkezde serbest avukatlığa başladı. Isparta Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuki Araştırmalar Derneği Isparta İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 tarihinde 22'nci dönem Isparta Milletvekili olarak seçildi. 2011- 2015 yılları arasında ise 24 ve 25'inci dönem Isparta Milletvekili olarak tekrar görev yaptı. 2017 yılından bu yana Ak Parti Genel Merkezi'nde Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.Mehmet Uğur Gökgöz: 1968 yılında Isparta'da doğdu. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra hem ticaretle uğraştı hem de 18 yıl aktif olarak futbol oynadı. 2009- 2014 yılları arasında Ak Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 4 çocuk babasıdır.İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİAylin Cesur (48): Eskişehir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı Acil Sağlık Sistemi'ne seçilerek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktor ekibinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 16 Mayıs 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamasıyla, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından, 9'uncu Cumhurbaşkanı Özel Doktoru olarak görevlendirildi. 2004 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nce 'Kıdemli Doktor Unvanı' verildi. 2008 yılına kadar 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktorluğunun yanı sıra, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başdanışmanı olarak görev yaptı ve 2008'in aralık ayında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç ve ilk kadın cumhurbaşkanlığı başdanışmanı unvanını aldı. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 17 Haziran 2015 tarihinde ebediyete intikaline kadar; sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik, konferans ve seyahatleri de dahil olmak üzere, geçen 20 sene zarfında kendisine özel doktoru ve başdanışmanı olarak eşlik etti. Demirel'in ebediyete intikalinin ardından Türk milleti tarafından 'Demirel'in manevi kızı' unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Demirel Vakfı Başkanı Şevket Demirel'in ortak kararı ve isteğiyle Güniz Sokak'taki Demirel'e ait konutun müze yapılması ve arşivinin hazırlanması konusunda görevlendirildi. Halen Güniz Sokak'taki görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Mustafa Cesur'la evlidir. İngilizce bilmektedir.

FOTOĞRAFLI