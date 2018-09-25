İSTANBUL, () – TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü, doğumunun 134. Yıl dönümünde anıldı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Normalde İsmet Paşa’nın ölüm yıl dönümünü anma ve doğum yıl dönümlerini de Heybeliada’da kutlarız. Bugün Cumhuriyet Halk Partili ailem ile birlikte olmak istedim” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı ve 35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını üstlenen İsmet İnönü doğumunun 134. yılında anıldı. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen törende Sunay Akın’ın sunumuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve kuruluş hikayeleri yeniden hatırlatıldı. Livaneli Korosu da Cumhuriyet türküleriyle bir konser verdi. İnönü Vakfı Arşivi'nden özel olarak seçilen İsmet İnönü fotoğrafları da etkinlikte ilk kez yayınlandı.

Törene Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün davetlisi olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Sibel Özdemir, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç da katıldı.

“BUGÜN CUMHURİYET HALK PARTİLİ AİLEM İLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİM”

Törende konuşan Başkan Hayri İnönü, İsmet İnönü’nün 134. Doğum gününü hatırlamak adına toplandıklarını ifade ederek, “Normalde İsmet Paşa’nın ölüm ve doğum yıl dönümlerini Heybeliada’da kutlarız. Bugün Cumhuriyet Halk Partili ailem ile birlikte olmak istedim. İzmir’de İsmet İnönü’nün doğduğu evde de bir tören yapılıyor. Sunay Akın bize geçmiş tarihimizde yaşanılanları çok güzel aktarıyor” diye konuştu.

İsmet İnönü’nün okul dönemlerinde 7. Sınıf okurken kaldığını ancak bunu ‘7’nci sınıfta döndüm’ diyerek açıkladığını ifade eden Hayri İnönü, o dönemde İsmet İnönü’yü sınıfta bırakan öğretmeninin ismini (Ömer) babasına verdiğini söyledi. Bununla birlikte İsmet İnönü’nün eğitime olan bakış açısının da anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

“ONU ANARAK BÜTÜN BU DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASINI UMUT EDİYORUZ”

İsmet İnönü deyince akıllara Mustafa Kemal Atatürk’ün geldiğini vurgulayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “İkinci adam ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderlerinden hep akıllara geliyor İsmet İnönü. Türkiye’nin parlementer sisteme geçmesi ve çok partili sisteme geçmesi ve demokrasimiz açısından çok önemli bir isim. Katkıları ve emekleri çok büyük. Onu anarak bütün bu değerlerin geleceğe taşınmasını umut ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)