İslâm Bilim Tarihi'ne damga vuran icatlar TEKNOFEST'te

İSTANBUL, ()-İSTANBUL 3. Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Müslüman bilim insanlarının icatlarını kurduğu stantta sergiledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Türkiye’de gençlerin teknoloji üretme ve geliştirme potansiyelini artırmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul 3. Havalimanı’nda kapılarını açtı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) iş birliğiyle TEKNOFEST’e katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ise Prof. Dr. Fuat Sezgin ile özdeşleşmiş İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki havacılıkla ilgili bazı icatları sergileyerek İslâm bilim tarihine damga vurmuş mucitlerin yeni nesle tanıtılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede Gülhane'de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan getirilen güneş saati, gökyüzü ile ilgili usturlaplar gibi İslam dönemi bilimsel çalışmalarına ışık tutacak birçok eser bilim meraklıları için sergileniyor.

"FUAT SEZGİNLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İslam alimlerinin gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik inovasyonları genç nesillere anlatmak istediklerini belirten FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam Bilim Tarihi açısından önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile müştereken gerçekleştirdiğimiz bir fuardayız. Fuat Sezgin hocamız yüz yıllık ömrü boyunca günde 18 saatten az çalışmayarak ve çalıştığı alanla ilgili kaynak dili de öğrenip 28 dili okuyup konuşup anlamıştır. Biz de bu azimle Fuat Sezgin'ler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

"TEMELLERİ İSLAM DÖNEMİNDE ATILDI"

Günümüz icatlarının temelinin İslam döneminde atıldığını anlatan Prof. Dr. Kaçar, "İslam alimleri öncelikle kainatı anlamak, keşfetmek ve ölçeklendirmek için çok büyük çabalar sarf etmişlerdir. 800 yıla sığan binlerce, on binlerce bilim eserini günümüze kadar aktarmışlardır. Bu bilgiler bu ufuk sayesinde Avrupa'da özellikle 19. yy'dan itibaren temeli İslam bilgileri olmak kaydıyla bir gelişmeye yol açmışlardır" diye konuştu.

İSLAM DÖNEMİNE DAMGA VURAN ESERLER NELER?

İslam dönemi için en önemli bilimsel gelişmelerden olan usturlap ve Rub'u tahtasını anlatan FSMVÜ Bilim Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir, "Usturlap bütün İslam döneminde kullanıldığı gibi ondan önce de Yunan bilim adamı tarafından prensibi ortaya dökülmüştür. Bütün ortaçağ süresince de ve sonraki dönemde Osmanlı Devleti tarafından da kullanılmıştır. Osmanlı usturlabı yıldız ölçer ve astroloji ile aynı kelimeden gelir. Osmanlı dönemi buna hayrandır. Bütün din adamlarının cebinde vardır ve tüm hesaplarını bununla yapmışlardır. Bu adeta bir Osmanlı bilgisayarıdır. Hesaplar arka yüzünde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

HAVACILIK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ALUTEAM STANDINDA

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) paydaşlığında festivalde yer alan FSMVÜ Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) havacılık malzeme teknolojilerini ve üretim sistemlerini teknoloji meraklılarına sunuluyor. ALUTEAM Müdürü Dr. Ebubekir Koç ise standları hakkında şu bilgileri verdi:

"TEKNOFEST bizim için teknolojiyi sevdirme ve bir merak uyandırma konusunda biraz daha sosyal içerikte bugün buradayız. Biz iki kavramla bu festivale katılıyoruz. Birincisi malzeme teknolojileri özelinde gençlerimiz uzay havacılığının platformları olmadığını bu platformların aslında malzemelerden bir araya geldiğini ve bunların geliştirilirken hangi aşamalardan geçtiğini uzmanlarımızdan dinleyebiliyorlar. Elektron mikroskobunu da yakından görme fırsatı yakalıyorlar. Bunun dışında biz üretim teknolojileri konusunda da kendi başlarına bu işleri geliştirmeleri ve kullanabilmelerini sağlamak için gençlerin okulda geliştirdiği üretim makinelerini bugün buraya getirdik. Gençlerimiz bunları deneyimleyebilirler. Geleceğin bilim ve teknolojisinin nereye gittiğini uzmanlarımızdan dinleyebilirler."

Eğitim ve proje odaklı çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji takımı Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra; Aselsan, Baykar, TAI, TÜRKSAT, Roketsan, Havelsan, THY gibi ülkemizin önde gelen teknoloji firmaları tarafından destekleniyor.

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