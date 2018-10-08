İslahiye'de binlerce balık kıyıya vurdu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan ve 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliğiyle bilinen Tahtaköprü Baraj'ında, su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık kıyıya vurdu.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin çalışmasıyla 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda bulunan binlerce balık, kıyıya vurdu. Baraj kıyısına gelenler, kıyıya vuran balıkları görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkların telef olduğunun bildirilmesi üzerine İslahiye Belediyesi görevlileri, bölgeye gelip, inceleme yaptı. Yöre sakinlerine uyarılarda bulunulup, baraj kıyısından balıklar toplanmaya başlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, barajdaki balık ölümlerinin, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak sudaki oksijenin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Yetkililer, balıklardan ve sudan numune alındığını, analiz sonuçlarının gelmesiyle balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenceğini kaydetti.





Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 13:40