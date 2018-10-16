İşitme engelliler Kuran- Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finali

KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Müftülüğü koordinasyonunda İslam'ı Anlatan Eller Derneği’nin 'Bizim Eller Kur’an Okuyor' projesi kapsamında işitme engellilere yönelik umre ödüllü 'Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali yapıldı.

Komisyon Başkanlığı'nı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak’ın yürüttüğü yarışmanın komisyon üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı İşaret Dili Uzmanı Mahmut Küçük, Konya İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Erol, Afyonkarahisar Müftülüğü İşitme Engelliler Koordinatörü İsmail Aydın, Melikgazi İlçe Müftülüğü İşitme Engelliler Kur’an kursu öğreticisi Zeynep Gülhan’dan oluştu. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İslam'ı Anlatan Eller Derneği Başkanı Neciyullah Kocabıyık, "Ülkemiz genelinde 350 bin işitme engelli vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın dini konuları öğrenmelerinde engellerinden dolayı zorluklar yaşanmakta. Bu proje ile açılacak olan kurslar sayesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak, sonra da engel grupları arasında Kur’an-ı Kerim-i işitme engellilerin de okuyabildiğini kanıtlayarak engelli bireylerin de başarabildiklerini kanıtlamış olduk" dedi.

KADIN VE ERKEKLERDE BİRİNCİLER İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDEN

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal görevi toplumu dini yönden aydınlatmak, İslam’ın inanç, itikat, ibadet ve ahlaki konularda toplumu bilgilendirmek, Kuran-ı Kerim’i ve anlamını öğretmek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) örnek hayatını toplumumuza sunmaktır. Örnek olma gibi bir mesuliyetimiz vardır. Bu nedenle Başkanlığımız özellikle toplumumuzdaki dezavantajlı engellilere yönelik çalışmaları uzun süredir devam ettiriyor. Tabi bu çalışmalar fedakâr personelimizce yapılan çalışmalardır. Bazen bir yerde çok büyük fedakârlıklarla çok güzel hizmetler yürütülürken ne yazık ki bu hizmetler şahsa bağlı kalabilmektedir" diye konuştu.

Talas Hacı Said Yurttaş Camii’nde yapılan yarışma neticesinde kadınlarda İç Anadolu Bölgesi adına katılan Ayşe Karataş, erkeklerde yine İç Anadolu Bölgesi adına katılan Şeyhülislam Korkmaz birinci oldu.



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