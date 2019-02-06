İsfanbul AVM’den sevgililer günü kampanyası

İSTANBUL, () - İSFANBUL Alışveriş Merkezi, sevgililer günü haftasına yönelik iki farklı kampanya yaptığını duyurdu.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, 6 -14 Şubat tarihleri arasında arasında gerçekleşecek iki kampanyaya ilişkin, “6 - 14 Şubat tarihleri arasında, İsfanbul AVM cadde katında bulunan nostaljik tramvay üzerinde konumlandırılmış olan markalar AVM ziyaretçilerine özel indirim ve ücretsiz hediye teslimleri gerçekleştirecektir. Ayrıca 9 - 14 Şubat tarihleri arasında AVM ziyaretçileri 150 lira ve üzeri alışverişlerinde kişiye özel karikatür çizimi hediyesinin de sahibi olacak.

Kampanyalar ile ilgili detaylara AVM’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı.