İş insanı İsmet Yorgancılar, İzmir'de toprağa verildi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden babası, iş insanı İsmet Yorgancılar (92), İzmir'de son yolculuğa uğurlandı.

Kentteki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitiren iş insanı İsmet Yorgancılar için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmet Yorgancılar'ın oğulları EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Semavi Yorgancılar ile kızı Gülfem Perçin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Yorgancılar ailesi, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından İsmet Yorgancılar, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSMET YORGANCILAR KİMDİR?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 1927 yılında dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek, iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968'de sanayiciliğe adım atarak, Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi firmanın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten İsmet Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.

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