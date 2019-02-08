Iraklı ailenin uçağı binmeden önce fenalaşan bebeği hayatını kaybetti

Enver ALAS/İSTANBUL, () DOĞUMUNDAN bir süre sonra kan kanseri teşhisi konulan ve tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirilen 2 aylık Iraklı Abdullah Husam Al Saedi, ülkesine dönmek üzere anne ve babasıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaştı. Minik Abdullah Husam, terminalde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Evlatlarının yaşam mücadelesini kaybettiğini gören, anne ve baba da büyük acı yaşadı.

Iraklı Al-Saedi ailesi, 12 Aralık 2018'te dünyaya gelen ve kan kanseri olduğu öğrenilen bebeklerinin tedavisi için 9 Ocak'ta İstanbul'a geldi. İstanbul'da süren 1 aylık tedavi sürecinin ardından dün Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Irak'ın başkenti Bağdat'a uçuşu olan Iraklı aile, akşam 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. 2 aylık Abdullah Husam'ın uçağa binebilmesi için 'uçabileceğine dair sağlık raporu' istendi.

Bunun üzerine havalimanındaki sağlık birimine başvurduklarında minik Abdullah Husam'ın fenalaştığını gören sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi hemen orada yaptı. Ardından hızla sedye ile ambulansa taşınan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Husam Al-Saedi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)