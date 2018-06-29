İnternet Ortamında Diploma!

EĞİTİM, sağlık, finans gibi birçok alana yenilik getirmeyi hedefleyen 'Blockchain' teknolojisi sayesinde diplomalar artık elektronik ortamda verilecek. Diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemin alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İş başvuru süreçlerinden, bürokrasideki yavaşlığa kadar her türlü soruna çözüm sunan 'Blockchain' teknolojisinin temelleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atılıyor. Blockchain teknolojisi sayesinde yetkililerin imzaları ile basılan sertifikalar, mezuniyet bilgileri, diploma eki ve transkriptler mezunlar tarafından çok hızlı bir şekilde edinilip istenilen yer ile güvenli ve onaylı şekilde paylaşılabilecek. Bilgi paylaşımının güvenliğine dikkat çeken BAU Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, kurum ve kişi arasında iş başvuru süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebileceğini söyledi.

“DİPLOMALAR, GÜVENLİ ŞEKİLDE PAYLAŞILABİLECEK"

Blockchain teknolojisi sayesinde diplomanın elektronik ortamda saklanması ve istenilen kurum ile paylaşılmasının güvenli olacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, “Blockchain, çok önemli kriterlere sahip bir veri tabanı teknolojisi. Verilerin saklanması konusunda güvenliği sağlarken, hem tek bir merkezden manipüle edebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor hem de verilerin hızlı bir şekilde aktarımına izin veriyor. Bu yapısıyla şifreli, anonim, şeffaf ve merkezi olmayan yani ağ yapısında bir veri tabanıdır. En önemli konulardan bir tanesi de bizim aslında kimliğimizin bir parçası olan eğitim datamızın saklanması. Bu eğitim datasının içerisinde bizim devamsızlık durumumuzdan tutun aldığınız derslerin transkripti, sertifikalar, önemli belgelerde yer almakta. Bu belgelerin Blockchain sistemine taşınması üniversitelerin işini çok kolaylaştıracak ve herhangi bir şekilde bu datanın çalınması mümkün olmayacak” dedi.

“BÜROKRATIK YAVAŞLIĞI ORTADAN KALDIRACAK”

Sistemin, mezunların işini kolaylaştıracağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erdamar, şunları söyledi:

“Bürokraside yavaşlığı ortadan kaldıracak. Örneğin; Kaybettiğiniz diplomanıza acil ihtiyacınız var. Bunu şu anda üniversitenizden almanız bir haftayı bulabilir. Bizzat orada değilseniz o diplomayı elden alma hakkınız da yok. Sizin yerinize başkasının alması için de noterden kefil gerekiyor. İşte Blockchain teknolojisi bu işi koloylaştırıyor. Bürokratik zorlukları, vakit kaybını ortadan kaldırıyor, dünyadaki tüm üniversitelerin birbirleriyle bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor. Türkiye’de ya da yurtdışından herhangi bir üniversiteden aldığınız belgelerin aktarımını ve onaylanmasını çok daha hızlı sağlayabiliyorsunuz. Belgelerinizin sahte mi yoksa gerçek mi olup olmadığını ispat yükümlülüğünüz ortadan kalkıyor, blockchain uygulamaları bunu sizin için yapıyor. Aynı şekilde iş başvurusunda bulunurken, dilediğiniz şirketler, sizin izniniz ve kontrolünüz dahilinde bütün belgelerinize hızla ve kolaylıkla erişebiliyor. Dolayısıyla iş başvurularında da Blockchain Teknolojisi prosedürleri çok hızlandırarak sektörle üniversiteler arasındaki bürokratik yavaşlığı ortadan kaldıracak."

“BU SİSTEM HACKLENEMEYECEK”

Sistemin güvenliği hakkında da bilgi veren Erdamar, “Bu sistem, verilerin merkezi olmayan bir ağ yapısında saklanmasını sağladığı için hacklenmesi mümkün olmayan bir teknoloji sunuyor. Siz izin vermedikçe bilgileriniz görüntülemeyecek, izin verdiğinizde de çok hızlı bir şekilde bu bilgilere erişilebilecek. Günümüz global ve hızlı dünyasına yakışır şekilde iş ile eğitim olanaklarını hemen değerlendirebilmemizi sağlayan bir teknoloji. Bahçeşehir Üniversitesi olarak öğrencilerin eğitimlerine ait bütün dökümanları Blokchain sistemine taşıdığımızda, öğrencilerin verilerini dilediği kurum ve kişi ile paylaşabilecekleri bir link olacak. Bu linkteki bilgiler, firmalar tarafından kolayca teyit edilebilecek. Dolayısıyla sisteme ne kadar çok firma, üniversite ve kurum dahil olursa bu sistem daha güvenilir ve kullanışlı hale gelecek. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak Blockchain teknolojisinin eğitim alanındaki uygulamalarına öncü oluyoruz. Diğer bütün kurumlarında birarada bu bilgiyi güvenle paylaşabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2018, 11:02