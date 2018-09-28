İnşaatın sürdüğü go-kart pisti mühürlendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Güzelbahçe Belediyesi'nce İzmir Karting Kulübü tarafından tarım alanına yapılmak istenilen ve inşaat çalışmalarının sürdürüldüğü go-kart ile motor sporları pisti, imar planı olmadığı ve tarım alanlarına dolgu yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, "Her ihtiyaç sonuçta bir tesis gerektirir. Uygun ve doğru bir yerde bu proje yapılabilir" dedi.

İzmir Karting Kulübü'nce Güzelbahçe'de tarım alanına yapılmak istenilen go-kart ve motor sporları pisti için çalışmalara başlandı. İlçe sakinlerinin tepki gösterdiği çalışmalara devam edilince pist, Güzelbahçe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından inşaat mühürlendi. Belediye Başkanı İnce, çalışmaların izinsiz olarak yapıldığını söyledi. İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nce şirkete, belediyenin imar planı yapması için yazı gönderildiğini ve buna rağmen pist çalışmalarına başlandığını belirten İnce, alanın henüz pist imar planının bulunmadığını kaydetti. Başkan İnce, "Bu çalışmaları tarım alanında yapmak istiyorlar. Burada henüz bir pist imar planı yok ve şahıslar, tarım alanlarına moloz ile dolgu yaptı" dedi. Tarım alanlarına yapılan dolgu nedeniyle mühürleme işlemi gerçekleştirdiklerini belirten İnce, bölgenin doğal karakterinin korunması gerektiğini vurguladı.

'UYGUN YERE, DOĞRU PROJE YAPIN'

Alanın henüz pist imar planının bulunmadığını; ancak plan yetkisine sahip belediyeden başka kurumların da olduğunu anımsatan Başkan İnce, "TOKİ başta olmak üzere, bazı kurumlar plan yapma yetkisine sahip. Belediye dışında eğer plan yapılırsa burası hukuki hak kazanır" diye konuştu. Şirketin, pisti çocukların trafik eğitimi alması için kurduğu yönünde gerekçeleri olduğunu dile getiren İnce, "Buna saygı duyuyoruz. Her ihtiyaç sonuçta bir tesis gerektirir. Fakat uygun bir yerde, doğru bir yerde bu proje yapılabilir" dedi.

Alanın gezilmesi halinde, bölgenin doğal karakterinin korunması gerektiğinin görüleceğini kaydeden Başkan İnce, "Alanın doğal karakteri kesinlikle korunmalı. Buradaki hukuki altyapı olmadan, bu çalışmaya izin vermiyoruz" diye konuştu.



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