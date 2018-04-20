İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda Akşehir Belediyesinin standına yoğun ilgi

AKŞEHİR Belediyesinin TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda açtığı stand yoğun ilgi gördü.TÜYAP Konya Fuar Merkezindeki açılış törenine Konya Valisi Yakup Canpolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, Konya’dan ve çok sayıda şehirden belediye yöneticileri, TÜYAP yetkilileri ve sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, açılış ardından fuardaki stantları gezdi. Fuardaki Akşehir Belediyesi tarafından açılan standta yoğun ilgi gördü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, fuarda Akşehir'i tanıtmaya çalıştıkmarını belirterek, ''Akşehir'imizin tarihi ve turistik güzelliklerini, kültürünü, Nasreddin Hoca'mızı, Akşehir Kirazı’mızdan yapılan lokumumuzu Konya’daki fuarda, ziyaretçilerimize tanıtıyoruz. Standımız oldukça ilgi görüyor” dedi.21 Nisan 2018 Cumartesi akşamına kadar açık kalacak fuarda Akşehir standına gelen ziyaretçiler temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.