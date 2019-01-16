İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR Kartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.