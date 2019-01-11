İnfaz koruma memurlarından kan bağışı

IĞDIR B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdi.

Kan ihtiyacı artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoğu azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, Türk Kızılayı'nın Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında kurduğu kan bağış aracına gelen 25 infaz koruma memuru ve Iğdır Kapalı Cezaevi idari personelleri kan bağışında bulundu. B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Girgin, çağrıya destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Gündüz vardiyasından 20 personelin kan bağışında bulunduğunu anlatan Girgin, "Kızılay başkanımızın ülke genelinde günlük günlük 9 bin alınması gereken 7 bine düştüğünü, vatandaşların kan vermek için biraz daha duyarlı olması gerektiğini istemesi üzerine bizde ceza infaz kurumu olarak sürekli kan veriyoruz. Bir nebzede olsa bu kampanya katkımız olmuşsa da bizleri mutlu etmiştir" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×