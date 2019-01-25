İnciraltı'nda 7 sandal su alarak yan yattı

İZMİR'de, iki gün boyunca etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Balçova ilçesindeki İnciraltı Sahili'nde bağlı sandalların 7'si, su alarak yan yattı. Balıkçı Murat Kaçar, "Durumdan habersiz arkadaşlar gelip sandallarındaki suyu boşaltsınlar" dedi.

İzmir'de, önceki gün ve dün aralıklarla yağan yağmur ve şiddetli esen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve polis ekiplerinin tüm önlemlerine rağmen cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur ve rüzgar, Balçova'da da etkili oldu ve bu ilçedeki İnciraltı Sahili'nde bağlı olan sandalların 7'si su aldı. Yan yatan sandalların sahipsiz olmadığını belirten balıkçı Murat Kaçar, "Buradaki her sandalın sahibi bellidir. Yüzlerce sandalın hepsi batmadı ancak birkaç tanesi battı. Bizler buradan durumdan habersiz olduklarını düşündüğümüz arkadaşlara çağrı yapıyoruz, gelip sandallarındaki suyu boşaltsınlar" dedi.



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