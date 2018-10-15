İnceleme Heyeti Suudi Konsolosluğuna geldi (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi. (FOTOĞRAF)

İnceleme Heyeti Suudi Konsolosluğuna geldi (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi.
(FOTOĞRAF)

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