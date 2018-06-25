İnce en çok oyu Karşıyaka'dan, Erdoğan Kiraz'dan aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR’de Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 49,92 oranla Kiraz'dan aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise en yüksek oyu Karşıyaka’dan aldı. Karşıyaka’da İnce’ye yüzde 73,94 oy çıktı.

Son yerel seçimlerde MHP’nin kazandığı Aliağa’da Muharrem İnce, yüzde 49,20 oy aldı. Balçova’da yüzde 67,42 oy alan İnce’ye Bayındır’da ise yüzde 42,07 oy verildi. İnce’ye Bayraklı’dan yüzde 50.61, Bergama’dan yüzde 44.98, Beydağ’dan yüzde 48.78, Bornova’da yüzde 54,13, Buca’da yüzde 50,04, Çeşme’de yüzde 64,29, Çiğli’de 60,73, Dikili’de yüzde 65,67, Foça’da 59,44, Gaziemir’de yüzde 52,12, Güzelbahçe’de yüzde 72,55, Karabağlar’da yüzde 48,99, Karaburun’da yüzde 63,34, Karşıyaka’da yüzde 73,94, Kemalpaşa’da 39,68, Kınık’ta 49,30, Kiraz’da yüzde 37,51, Konak’ta yüzde 56,45, Menderes’te 50,46, Menemen’de 46,39, Narlıdere’de yüzde 73,93, Ödemiş’te yüzde 45,80, Seferihisar’da yüzde 59,62, Selçuk’ta yüzde 54,40, Tire’de yüzde 44,11, Torbalı’da yüzde 42,02, Urla’da yüzde 69,34 oranında oy çıktı.

EN YÜKSEK OY KARŞIYAKA’DAN

Muharrem İnce’ye en yüksek oy Karşıyaka sandıklarından çıktı. Karşıyaka’da 248 bin 405 seçmen oy kullandı. İnce, yüzde 73,94 ile sandıktan rakiplerine fark atarak çıktı. İnce’nin en düşük oy aldığı ilçe ise Kiraz. Kiraz’da 29 bin 453 seçmen oy kullandı. İnce’ye ilçe sandıklarından yüzde 37,51 oranında oy çıktı.

BELEDİYESİ AK PARTİ'DE OLAN İLÇELER İNCE'YE OY VERDİ

İzmir’de Ak Partili belediyelerin olduğu ilçelerde de sandık sonuçları belli oldu. Menderes’ten Muharrem İnce’ye yüzde 50,54 oranında oy çıktı. Yine Ak Partili belediyenin olduğu Ödemiş'te de sonuçlar belli oldu. İlçede Muharrem İnce’ye 45,80 oranında oy çıktı. Selçuk sandıklarında ise İnce’ye yüzde 54,40 oy çıktı. Torbalı’da da İnce'ye yüzde 42,02 oy çıktı.

İzmir genelinde yüzde 32,92 oranında oy alan Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise en yüksek oyu Kiraz’dan aldı. Kiraz sandıklarından Erdoğan’a 49,92 oranında oy çıktı. Erdoğan’a; Aliağa’da yüzde 35,67, Balçova’da yüzde 22,91, Bayındır’da yüzde 42,58, Bayraklı’da yüzde 35,97, Bergama’da yüzde 43,02, Beydağ’da yüzde 36,70, Bornova’da yüzde 33,40, Buca’da yüzde 35,58, Çeşme’de yüzde 25,22, Çiğli’de yüzde 28,61, Dikili’de yüzde 22,42, Foça’da yüzde 29,27, Gaziemir’de yüzde 33,35, Güzelbahçe’de yüzde 19,09, Karabağlar’da yüzde 36,95, Karaburun’da yüzde 27,45, Karşıyaka’da yüzde 17,68, Kınık’ta yüzde 37,66, Konak’ta yüzde 29,36, Menderes’te yüzde 38,14, Menemen’de yüzde 33,65, Narlıdere’de yüzde 15,15, Ödemiş’te yüzde 43,80, Seferihisar’da yüzde 28,72, Selçuk’ta yüzde 28,18 oy çıktı.

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