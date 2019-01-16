İmamoğlu, Sultanbeyli'yi dolaştı

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ, İSTANBUL(), CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti.

İmamoğlu'nun Sultanbeyli mesaisi Hasan Paşa Muhtarı Orhan Bahadır'ı ziyaretiyle başladı. Bahadır ile sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, ''cesur yürek'' olarak nitelendirdiği muhtarlarla ilgili özel projeleri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, Bahadır'ı, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecekleri ''muhtarlar toplantısı''na davet etti.

Daha sonra Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı. Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok.” dedi. İmamoğlu'nun da “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım” demesi üzerine, Keleş, “Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye’'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü.” ifadelerini kullandı. Sohbetin devamında, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' diyen Keleş'e, İmamoğlu, ''Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim. Enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım'' şeklinde yanıt verdi.

ESNAF ODALARINI ZİYARET ETTİ

Pazarda alışveriş de yapan İmamoğlu, bir tezgahtan tarak alıp, takım tutan gazetecilere renklerine göre hediye etti. İmamoğlu, başka bir tezgahtan da muz aldı. Vatandaşın dertlerini dinleyen ve iyi dileklerini alan İmamoğlu, esnafla ve meydanda oturan Sultanbeyli sakinleriyle de sohbet etme imkanı buldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile de bir süre ayaküstü sohbet eden İmamoğlu, daha sonra Sultanbeyli Şoförler Odası ve Esnaf Odası ile Oto Sanayi esnafına ziyaretlerde bulundu.

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