İmamoğlu: (Kanal İstanbul) bu şehrin böyle bir travmaya ihtiyacı yok

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL ()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İkitelli Sanayi Sitesi Yöneticileri ile yaptığı toplantıda Kanal İstanbul Projesi hakkında konuştu. İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir tramvaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarını ama zamanı ve doğru değil" dedi.

Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından sanayi sitesi yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada sanayicilerin sorunlarını dileyen İmamoğlu, " 'Ben seçildim bana oy verenlerle şehri yönetirim' diyenlerin dışında, seçildiğim gün sadece bize oy verenlerin değil oy vermeyenlerle birlikte şehri yönetime ortağı olacağı bir günü vaat ediyorum. Partizanlığı yok eden herkesi kucaklayacak bir başkan olmayı vaat ediyorum" dedi.

"BU ŞEHRİN BÖYLE BİR ALABORAYA, TRAVMAYA İHTİYACI YOK"

Programın devamında bir sanayicinin, "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Bu kavrama muhtaç olma gibi bir kavram yok. Bakın ben İstanbul araştırmaları yapıyorum. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var, mülteci sorunu var. Bu kentin keyfi olsa inanın, Kanal İstanbul'u konuşuyor olsak derim ki oturalım tartışalım. İnanın ben bu konunun tartışacak, tek bir dakikasını bile boş buluyorum. Bunu otursunlar hep birlikte analiz edelim. Bu konunun bilimsel tarafını da konuşurum onu da söyleyeyim. 3 buçuk 4 milyar metreküp hafriyatın olduğu, bu hafriyatla birlikte hafriyatın nereye gideceği belli olmayan projeciler sonuç üretiyorlar. Diyorlar ki 'Marmara'nın içine Küçükçekmece'nin ağzına ve Avcılar'ın önüne Büyükçekmece gölünün ağzına 3 tane ada yapalım.' Projede bunlar var. Neresi bu adalar, deprem hattı kuşağının tam üstüne. Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir travmaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarına ama zamanı ve doğru değil. Bir ülke yanlış yatırımı yanlış zamanda yaparsa büyük sıkıntılar yaşar. Bugün olduğu gibi. Doğan cari açıkların belki de birçoğu yanlış yatırımların, yanlış zamanda yapılmasından kaynaklı. Şehirler açısından da birçok sorun doğuyor. Bakın bu şehrin her yıl en az 50 - 55 kilometre metro üretmesi lazım. Bunun 3'te 1'ini başaramadılar. Konu bu, bunu çözelim" diye konuştu.

"YETER Kİ YEŞİL ALANLAR YAPILSIN"

İmamoğlu, "Millet bahçeleri diye bir kavram gerçekleştirdiler. Olsun, başımın üstünde yeri var. Yeter ki bu kente yeşil alan yapılsın. Hızlı hızlı yaptılar sağ olsunlar, 3- 5 tanede açılış yaptılar. Açtıklarının tamamı kadar ben tek başıma Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne park yaptım. Gelsin, görsünler. Niyet etmeniz önemli. Evet yeşil alanlar önceliktir. Bağcılar'da kişi başına düşen yeşil alan 0,5, Esenler'de 0,6, Güngören'de 0.7. Dünya'ya bunu anlarsanız gülerler" diye konuştu.