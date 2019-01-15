İmamoğlu, Güngören'de bir zamanlar köfteci olarak işlettiği dükkanı ziyaret etti

Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK/İSTANBUL, () CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de 1990'lı yıllarda köfteci dükkanı olarak işlettiği, halen manifatura dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerini ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Güngören'de esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu, bir zamanlar köfteci dükkanı olarak işlettiği manifaturacıda çalışanlarla sohbet etti. Çalışanlar da İmamoğlu'na kahve ikram etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "üniversite öğrencisiyken mesuliyet almıştım. Yaklaşık 20,21 yaşındaydım. Burasını açtık. Bazen personel yetişmediği zaman alt kata iner, bulaşık yıkardım. Tezgahta usta işi aksatınca ızgaranın başına geçtim. O işi de öğrendim. Hangi işi yaparsanız yapın o işin en iyisini yapmak önemlidir. Burası benim için önemli bir eğitim yeriydi" dedi.

İmamoğlu'na ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada yemek yediğini söylediğini hatırlatmaları üzerine, "Aslında konuk etmiştik. Üst katta yemek yemişti. Yoksa o dönemde hesabını ödeyen çıkar tabii ama konuk etmeyi tercih etmiştik. Sıklıkla da ederdik. Öyle özel misafirler geldiği zaman konuk etmeyi severdik. Misafir etmek iyidir böyle yerlerde. O sizin bereketinizi arttırır. O anlamda öyle bir anımız oldu burada" dedi.

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