İmamoğlu, Ali Müfit Gürtuna ile görüştü

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ali Müfit Gürtuna'yı ziyaret etti. CHP adayına ziyaretinde eşi de eşlik etti. Gürtuna, İmamoğlu'nu kapıda karşılayarak, başarılar diledi.

"BU KIYMETLİ GÖREVE HEM LAYIK OLURUZ"

Ekrem İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Yola çıkarken bu süreci yaşayanlarla çıkmak önemli ve değerli. Onun için ilk fırsat bulunca eski büyükşehir belediye başkanlarını gezmek istedik. Umarım bu kıymetli göreve hem layık oluruz. Sizin ve herkesin katkısıyla en güzel şekilde yönetmek bize de nasip olur" dedi.

"İSTANBUL HEM TÜRKİYE'NİN HEM TÜRK DÜNYASININ BİR ÇEYİZ SANDIĞI GİBİ"

Ali Müfit Gürtuna ise, "İstanbul hem Türkiye'nin hem Türk dünyasının bir çeyiz sandığı gibi. Yüzyılları, bin yılların birikimi var. Bir diğer yandan İslam coğrafyasının göz bebeği. Dünyanın birçok şehrine gittiğimizde o şehrin kendine bir karakterini görürüz. New York'a giderseniz yüksek binalardır. Paris'e giderseniz 19'uncu yüzyılda yapılan binalardır. İstanbul'a baktığımızda ise 3 bin yılın karmasını görürüz. 3 imparatorluğun karmasını görürüz. 3 dinin karmasını görürüz. Hepsi bir arada barış ve huzur içinde yaşaya gelmiştir. Bu anlamda dünyada tektir. İstanbul'a yapılan her işte biz sizin yanınızdayız" diye konuştu.

"HERKES İSTANBUL'A BİR ŞEYLER VERMEK İSTEDİ"

Gürtuna,"2004 yılında biz görevi bıraktığımızda bir İstanbul vizyonu ortaya koyduk. Herkes İstanbul'a bir şeyler vermek istedi. Krallar, imparatorlar, sadrazamlar, belediye başkanları, Cumhuriyet döneminde devlet başkanları… İstanbul neden bu hale geldi? Ne yapmak lazım? diye. Baktık ki İstanbul iddiasını kaybetmiş. İddiasını kaybedince herkesin kolaylıkla oynadığı bir şehir haline geliyor. Nasıl bir İstanbul ortaya koyacağız? Bunun çalışmalarını yaptık 2023'e. 2023 vizyonu ilk bu vesileyle bizim ortaya koyduğumuz bir şeydi. Sonra bazı partiler aldılar bu ismi kullandılar ama. Asıl acısı bizim çizdiğimiz rotanın 180 derece zıddına gitti. Biz 2023'te İstanbul için lider şehir, dünyanın 10 önemli şehrinden biri. Dünya kültür başkenti. Nitelikli bir kent, kent hayatı ve nitelikli kentliler. Yani nüfusu azaltırken kent ve kentli kalitesini arttırmak. Temel misyon buydu. Ne yazık ki bunun zıttı oldu. Kent kalitesi düştü. Nüfusu 8 milyona indirelim derken, 18 milyona çıktı. 30 milyona gidiyor. Ümit ederim ki bunlar pozitife döner. İyiye döner. İyi bir süreç yaşanır" ifadelerini kullandı.

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