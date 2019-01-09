İmam nikahlı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'da 11 yıldır dini nikahla yaşadığı Güneş Karaçuban'ı (31) boğarak öldürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ'ın (52) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay günü eşiyle tartıştığını ve eşinin sözleri üzerine çok öfkelendiğini belirten Sabri Barçağ'ın, "Kendimi kaybedip eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ne kadar süre bu şekilde eşimin boğazını sıktığımı hatırlamıyorum. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı" şeklindeki savunması iddianamede yer aldı. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

CİNAYET POLİSE İHBAR EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 21 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Polise, Güneş Karaçuban'ın imam nikahlı eşi Sabri Barçağ'ı öldürdüğü ihbarı yapıldı. Olay yerinde polis ve savcı incelemelerde bulundu. Olayın ardından Sabri Barçağ, Ümraniye'de Cengiz Topel Caddesi üzerinde yakalandı, polise de 'Sizin yaptığınız yanlış zaten ben sonradan gelip teslim olacaktım" diyen şüpheli Barçağ gözaltına alındı. Barçağ savcılık ifadesinde Güneş Karaçuban'ın 11 yıllık eşi olduğunu belirterek, "Aramızda resmi nikah yoktur. 9 ve 10 yaşlarında iki çocuğumuz vardır. Olay günü eşim sabaha karşı 05.00'da eve geldi. Eşim eve geç gelmeden önce birkaç sefer telefonla kendisini aradım. Eşim aramalarımın bir kısmına cevap vermedi" dedi.

"BEN EŞİMİ SEVİYORDUM, EŞİM DE BENİ SEVİYORDU"

Barçağ, iddianeme yer alan ifadelerinde şunları söyledi:

"Telefonu açtığı zamanda nerede olduğunu sordum, beni tersleyerek 'Beni arama, ben gelirim' şeklinde sözler söyledi. Eve geldiğimde eşimle aramda eve geç gelmesi sebebiyle tartışma yaşandı. Ben, eşime çocuklarla ilgilenmediğini, sabaha kadar dışarılarda olduğunu söyledim. Eşim bu sözlerin üzerine bana hitaben 'Sana ne, sen kimsin, bana karışamazsın, hayatıma karışamazsın.' şeklinde sözler söyledi. Çok öfkelendim. Kendimi kaybedip eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ne kadar süre bu şekilde eşimin boğazını sıktığımı hatırlamıyorum. Olay sırasında eşimin bana herhangi bir darpı olmadı, eşimin bayıldığını fark edince dışarı çıktım. Eşimin boğazını sıkarken amacım öldürmek değildi. Olay anında kendimi kaybettim. O gün evde iki çocuğumuz vardı, uyuyorlardı. Evden çıktıktan sonra kendi iş yerime gittim. İş yerimde oturdum, kendime gelmeyi bekledim. Daha sonra eşimin durumunu merak ettim, tekrar eve gittim. Eve vardığımda saat 07.00 civarıydı. Eşim evin yatak odasında kanepede sırt üstü yatıyordu. Ben elimi eşimin karın kısmına dokundurdum. Bir miktar soğukluk hissedince öldüğünü anladım. Tekrar evden ayrıldım. Ağabeyimi arayıp, olanları anlattım. Zaman zaman eşimle aramızda eve geç gelmesi sebebiyle tartışmalar yaşanırdı. Ancak son dönemlerde son birkaç aydır eşim daha fazla eve geç gelmeye başlamıştı. Ben sebebini öğrenmek istediğimde bana hakaret içerikli sözler söylüyordu. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı".

"BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ"

Gözaltına alınan Sabri Barçağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Barçağ'ın olay tarihinde elleriyle Güneş Karaçuban'ın boğazını sıkarak öldürdüğü, şüphelinin Güneş Karaçuban'ı nedensiz öldürmüş olmasının canavarca hisle öldürme suçuna vücut verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianamede şüpheli Sabri Barçağ'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Barçağ, önümüzdeki günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.