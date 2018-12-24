İlkokul öğrencilerini beyaz perdeyle tanıştırdılar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Topluluğu tarafından düzenlenen proje kapsamında, Honaz ilçesinde okuyan ve daha önce hiç sinemaya gitmeyen 19 ilkokul öğrencisi, ilk kez film izleme heyecanı yaşadı.

PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi'nde okuyan çocuklara yönelik renkli bir etkinlik düzenledi. Karaçay İlkokulu'nda öğrenim gören ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencisi 19 çocuk, AKUT'ta gönüllü olarak görev yapan üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Minikler Sinemayla Tanışıyor' projesi kapsamında Denizli Sanat Merkezi'ne götürüldü. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen öğrenciler, 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' isimli animasyon filmi izledi. Proje kapsamında beyaz perdeyle tanışan çocuklar, patlamış mısır ve içecek eşliğinde film izlemenin mutluluğunu yaşadı. Sinema salonunda öğrenciler filmlerini izlediği sırada, PAÜ AKKUT Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler hummalı bir çalışmaya girişti. Öğrenciler için balonlar şişirildi, hediyeler hazırlandı. Filmin sona ermesinin ardından salondan dışarı çıkan öğrenciler kendilerine hazırlanan sürprizle karşılaştı. Oyuncak ve ayakkabı hediye edilen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Palyaçolar ve animatörler eşliğinde dans eden çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı.

'İLÇEDEN DIŞARI ÇIKMAMIŞ ÇOCUKLAR VAR'

PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu Başkanı İsmail Bayer, öğrencilerin mutlu bir gün geçirmesi için bu etkinliği organize ettiklerini belirterek, "Bugünkü etkinliğimizin amacı çocukları sinemayla tanıştırmaktı. 19 öğrenci bugün ilk kez sinemaya geldi. Hatta aralarında ilçelerinden dışarı çıkmamış öğrenciler bile var. Onlarla birlikte mutlu bir gün geçirelim istedik. Çocuklara ayakkabı ve oyuncaklar hediye ettik. Hep birlikte güzel bir gün geçirmek istedik" diye konuştu. 3'üncü sınıf öğrencilerinden İbrahim Can Karataş ise sinemada film izlemeyi çok sevdiğini belirtip, "Kahvaltı ettik daha sonra film izledik, çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bize hediyeler verdi. Çok beğendik. Mısır yedik, film izledik. Filmi çok beğendim" diye konuştu.



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