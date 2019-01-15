İlkokul öğrencileri atık malzemelerden kedi ve kuş evleri yaptı

BOLU'da, Köroğlu İlkokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kedi ve kuş evlerini hayvanseverlere dağıtıyor.

Bolu Köroğlu İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin 'Canlıları Seviyorum Projesi' kapsamında kedi ve kuş evi yapıyor. Öğrenciler, atık malzemeler ve atık ahşaplarla yaptıkları kedi ve kuş evlerini boyayarak kendi hayal güçlerine göre görsel şekiller veriyor. Okul Müdürü Şerafettin Tarım, "Bu projemize yaklaşık 1,5 ay önce başladık. Sokak hayvanlarının düştüğü durumu göz önüne alarak öğrencilerimizle birlikte onlara destek olmak, onları hayata tutundurabilmek için tamamen artık malzemeler kullanılarak yapılan bir ürün demeti ortaya çıkardık. Bu konuda destek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ar-Ge birimine çok teşekkür ediyorum. Bunlar tamamen atık malzemelerden yapıldı. Aynı zamanda sıfır atık projesinin bir tezahürü de diyebiliriz bunlara. Şu anda 100 civarında kuş ve kedi evimiz var. Biz bunları tamamen sokakta bulduğu hayvanı beslemek isteyen hayvanseverlere ücretsiz olarak veriyoruz." dedi.

Hayvanların soğuklarda durmaması için kedi evi yaptığını belirten 1'inci sınıf öğrencisi Samet Özkan, "Hayvanları çok seviyorum. Kırılmış malzemelerden bir sürü şeyler yaptık. Hayvan evleri yaptık. Onları çok seviyorum. Hepsi soğuklarda durmasın" diye konuştu.



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