İlk oyunu milletvekili adayı olarak kullandı

CHP Antalya milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül (18), ilk oyunu babası Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve annesi Neşe Gül ile kullandı. CHP'nin en genç vekil adayı olan Gül, "İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullanmak büyük şeref" dedi.Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu, CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, ilk defa oy kullandı. İsmail Hakkı Gül, oy kullanmaya Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'na babası Mustafa Gül ve daha önce 2 kez milletvekili adayı gösterilen annesi Neşe Gül ile geldi.1003 nolu sandıkta önce İsmail Hakkı Gül, sonra babası, ardından annesi oy kullandı. Gül ailesi, hayırlı olmasını diledi. Ülkenin yeni bir sürece girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Gül, milletvekili seçilme yaşının 18'e çekilmesi dolayısıyla oğlu İsmail Hakkı Gül'ün aday olmak için başvurduğunu, listede yer almasının kendilerine onur ve gurur verdiğini belirtti. Gül, "Oğlumuz için milletvekili olmaktan daha önemlisi üniversitesini bitirmek. Diplomanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Ama oğlum için önemli olaylardan bir tanesi 18 yaşında milletvekili adayı olabilmesi. Seçilmek ya da seçilmemek önemli değil, sonuçta gelecekteki siyasi yaşantısına, 18 yaşında milletvekili adayı olmuş bir kişi olarak başlangıcı olmuş oldu" diye konuştu.'18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK OY KULLANMAK BİR ŞEREF'İsmail Hakkı Gül ise ilk oyunu milletvekili adayı olarak kullandığı için onur duyduğunu söyledi. İsmial Hakkı Gül, "Birçok genç gibi benim de ilk oyumdu. İlk oyumu milletvekili adayı olarak kullandım. Çok önemli bir dönüm noktasındayız şu anda. Yarın inşallah hepimizin huzurlu ve mutlu uyanacağı bir gün olacak. Benim için de ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy kullanmak ayrıca bir onur, milletvekili adayı olarak kullanmak ayrıca bir şeref oldu" diye konuştu.'OĞLUM İÇİN AYRICALIK'Oğlunun milletvekili adayı olmasının çok büyük mutluluk ve keyif olduğunu belirten Neşe Gül de "Oğlumun özellikle 18 yaşına girer girmez milletvekili adayı olması ve ilk oyunu bu şekilde kullanması bir ayrıcalık. Tabii bu ülkemiz için dönüm noktası olan çok önemli bir seçim. Ayrıştırma olmadan, sen ben olmadan, mutlu bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle" dedi.

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