İlk Oruç Hangi Gün Tutulacak? Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Müslüman alemi 2021 senesi Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor ve bu konuda araştırmalar yapmaya başladı. İslam aleminde kutsal kabul edilen ve mübarek sayılan Ramazan ayı coşku içinde bekleniyor. 2021 Ramazan ayının da hangi tarihlere denk geldiği merak konusu olurken ilk orucun hangi günde tutulacağı Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak?

Milyonlarca Müslüman 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişini bekliyor. Sayılı günler kaldığı öğrenilen Ramazan ayı tüm dünya tarafından heyecan içerisinde araştırılıyor. Tüm insanlığı mutluluğa ve hidayete ulaştırma amacı ile gönderilen Kur’an-ı Kerim’in de Ramazan’da inmeye başlaması bu vakit üzerine ilgileri yoğunlaştırıyor. Ramazanın diriltici özelliği de tüm insanlar üzerinde etki edecek iken Müslüman alemi oruçlarını tutmak için hazırlıklar yapıyor.

2021 Ramazan Ayı Ne Zaman? Ramazan Ayı Hangi Tarihlere Denk Geliyor?

Dini günler hicri takvime göre belirlenip her yılda miladi takvime göre 11 gün erken kutlanıyor. Bu sene ise Nisan ayına denk gelen Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 tarihinde başlıyor ve 12 Mayıs’ta son buluyor. 3 Aylar’ın uğurlanması ardından gelen Ramazan ayı, faziletler ile dolu olması nedeni ile Müslüman alemine ve tüm insanlığa huzur getiriyor.

“Hayır ayı” ve “11 ayın sultanı” olarak da bilinen Ramazan ayı zamanı tüm anları ile Kur’an ayı olarak biliniyor ve yoksullar ile düşkünlere yardımı da beraberinde getiriyor.

Ramazan bayramı ise 13 Mayıs 2021 Perşembe gününde başlayacak ve 14 Mayıs ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günlerinde de Ramazan bayramı devam ediyor olacak. Son olarak Pazar gününün de eklenmesi ile beraber toplam olarak 4,5 günlük bir bayram tatili gerçekleşecek.