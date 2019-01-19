İlk defa beyaz perdeden film izlediler

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta bir grup gönüllü, yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi ilk defa sinemayla buluşturdu. 50 yıl sonra ikinci kez sinemaya gelen Duran Öztoprak ise "Uzun bir zaman gidemedik. Günah derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı" dedi.

Tokat'ta bir grup gönüllü, daha önce hiç sinemaya gitmeyen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesi'nde yaşayan yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi beyaz perde ile buluşturdu. Sinemada film öncesi patlamış mısır ve içecek ikramı yapılan grup, yönetmenliği Ahmet Katkısız'ın yaptığı 'Şampiyon' adlı Türk filmini izledi.

50 yıl sonra ikinci kez sinemaya geldiğini söyleyen Duran Öztoprak(75), "İlk izlediğim sinema filminin içeriği Kore savaşıydı. Gittik, gördük halk olarak. Ondan sonrada köy yerinde hayvanlarla uğraşıyorduk, şehirle irtibatımız kesildi. Uzun bir zaman gidemedik. 'Günah' derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı. Türkiye'nin genelinde karşı çıkılıyordu. Ahlak bozcu görülüyordu sinemaları o zaman" dedi. İlk defa sinemaya geldiğini ifade eden Fatma Öz(56) de "Çok mutluyum, ilk defa sinemaya geldim. Bizim zamanlarımızda imkanlar bu kadar yoktu" diye konuştu.

Kendilerini Gönüllü İyilik Elçileri olarak nitelendiren ve ilk etkinliklerini yaptıklarını söyleyen Fatma Esin Tuna ise, "Bu oluşumu 2019’da kurduk. Grup olarak faaliyet göstereceğiz. Amacımız maddi değil manevi dokunuşlarla mutluluklar vermek. Bugün de daha önce hayatında hiç film izlememiş ya da eski teknoloji ile sinema izlemiş olan yaşlı insanlarımıza, bugünkü teknoloji ile sinema mutluluğunu yaşatmak istedik. Hepsi çok heyecanlı bir şekilde izlediler" dedi.



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