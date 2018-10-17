Ilıcak ve Altan kardeşler davasında gerekçeli karar açıklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onaylayan İstinaf Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, şüphelilerin "terör örgütünün 'gizlilik' ve 'tedbir' stratejisi doğrultusunda hareket ettikleri" belirtildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, açıkladığı 42 sayfalık gerekçeli kararında, FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede, Sızıntı dergisinde ve örgüte ait Zaman Gazetesi'nde değindiği siyasal konularda darbeye yönelik subliminal mesaj verdiği savunuldu.

SUBLİMİNAL MESAJ VERDİLER İDDİASI

Sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Can Erzincan TV'de canlı olarak yayınlanan "Özgür Düşünce" programında, "Darbenin artık kaçınılmaz olduğu" yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdiği savunulan gerekçeli kararda, program arasında yayına, "Yine yeşillendi fındık dalları" şarkısının çalındığı, koyu yeşil bir fon üzerine büyük harflerle, "Anlayana sivri sinek az anlamayana..." yazısı ile devam edildiği, katılımcıların buna kahkahalarla güldüğü, "Bir ümidimiz var" başlığı altında VTR gösterildiği ve katılımcıların birden fazla kez darbeye ilişkin subliminal mesaj verdiği iddia edildi.

HÜKÜMETİ VE CUMHURBAŞKANINI TEHDİT ETTİLER İDDİASI

Adı geçen programda darbeye ilişkin subliminal mesaj veren sanıkların söylemleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve Cumhurbaşkanını tehdit ettikleri belirtilen gerekçeli kararda, "Darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek şekilde beyan etmelerinin mümkün olamayacağı, hiçbir demokratik düzende darbe girişimini desteklemenin veya darbe ile seçilmiş hükümeti tehdit etmenin basın ve ifade hürriyeti ile açıklanamayacağı" belirtildi.

DARBE SÜRERKEN DARBEYİ ÖVDÜ İDDİASI

Sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül'ün darbe günü Youtube üzerinden 4 saat 8 dakika süren bir yayına bağlandığı kaydedilen gerekçeli kararda, programdaki konuklarla darbe girişimi sürerken askeri darbeyi övücü söylem ve açıklamalarda bulunduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Terör örgütüyle iltisakı sabit olan medya unsurlarının darbe girişimi öncesinde örgüt faaliyetini önceden ima eden, haber veren yazılar yazarak darbeye toplumsal zemin hazırladıkları, darbe girişiminden Ak Parti'yi ve hükümeti sorumlu tuttukları, gelinen noktada darbe girişimini haklı, gerekli ve meşru göstermeye çalıştıkları, demokratik tepkisini göstermek için meydanlara, sokaklara çıkan milletimize karşı telkinde bulundukları, bu şekilde terör örgütünün 'gizlilik' ve 'tedbir' stratejisi doğrultusunda hareket ettikleri" belirtildi.

Gerekçeli kararda, "Devletin başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere örgütle etkin bir şekilde mücadele sürecine girdiği" belirtilerek, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, sanıkların İstinaf taleplerinin reddine karar verildiği kaydedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede davanın istinaf aşamasında tahliye olan Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddia ediliyor. Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Turgut Özşengül, "Anayasayı ihlal etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıkların cezasında indirime gidilmedi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman'ın ise beraatine karar verildi.

Sanıkların avukatları davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.

İstanaf Mahkemesi, 2 Ekim 2018 tarihinde yaptığı duruşmada sanıkların İstinaf taleplerini reddederek yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onamıştı.

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