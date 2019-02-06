İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Ayşe Ünlüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, ETO Başkanı Metin Güler, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İstihdama yönelik yapılan çalışmalara önemli katkılar sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun her üç ayda bir toplandığını söyledi. Vali Çakacak, il düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş'ın, kurul üyelerine bilgi vermesi ve kurul üyelerinin gündem maddeleri üzerinde görüş bildirmesiyle sona erdi.

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