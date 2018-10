İKÜ öğrencileri İstanbul’un Göç Haritası’nı çıkardı

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), tema sponsorluğunu üstlendiği 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Arter’de atölye çalışması düzenliyor. Türkiye’deki göçmen sayısının 5 milyona yaklaştığını söyleyen Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Bu hepimizin bir sorunu ve biz akademisyenler olarak kendi mesleğimiz açısından bunu nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz; öğrencilerimize de düşündürmek istiyoruz” dedi.

İKÜ, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’nin altı temasından biri olan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstlendi. Arter’de dün başlayan İstanbul Göç Haritası isimli atölye çalışmasında üniversitenin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden 13 öğrenci ve 5 öğretim görevlisi görev alıyor.

“GÖÇ, BİZİM FAKÜLTELERİMİZDE ELE ALINAN BİR KONU”

Tasarım söz konusu olduğunda, Mimarlık ile Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak işe hemen dahil olduklarını ifade eden İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “İKSV ile yapılan görüşmeler sonucunda göç temasına odaklanmaya karar verdik. Çünkü göç, bizim fakültelerimizde ele alınan ve dünyayı ilgilendiren çok güncel bir konu. Üniversitemizde göç hakkında yazılan kitaplar, düzenlenen sempozyumlar oluyor. İKÜ’nün pek çok sosyal sorumluluk projesi var. Dolayısıyla bu konuyu ele alarak üniversitemizin misyonuna uygun bir şekilde davranmayı seçtik” dedi.

“GÖÇMENLERİN EN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELERİ TESPİT ETTİK”

İKÜ’nün, Bienal kapsamında pek çok etkinlik düzenlediğini hatırlatıp, atölye çalışması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dostoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Konumuz İstanbul’un göç haritası. Türkiye’deki göçmen sayısının 5 milyona yaklaştığı söyleniyor. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu da İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul’un, göç sorunlarını en iyi yansıtan kent olduğunu düşünerek özellikle göçmenlerin en yoğun yaşadığı bölgeleri tespit ettik. En başından beri çok interaktif ve katılımcı bir süreç izledik. Öğrencilerimizden önce bir haritanın çıkarılmasını, 14 mahallenin maketlerinin ve de bu mahallelerle ilgili video çekimlerinin yapılmasını istedik. Onlar da bu mahallelerle ilgili bir hikaye yansıtmaya uğraştılar. Her bir mahallenin yanında QR kodları var, sergiye gelenler bu kodları telefonlarına okutarak o mahallenin hikayesini izleyebilecekler. Süreç, burada hala devam ediyor. Çünkü bazı videoların yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Bienal’in teması da Okullar Okulu olduğu için bu yaratım sürecini burada özellikle sürdürmek istedik. Her bölgeyle birebir ilgilenerek bu işi en olgun haline getirme arzusundayız.”

“BU MEVZU HEPİMİZİN SORUNU”

Süreç içerisinde öğrencilerin çok heyecanlı ve ilgili olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Burada yaptığımız etkinlikleri üniversitemize de taşımayı planlıyoruz. Bu çalışma öğrencilerde de bir farkındalık yarattı. Zaten biz Mimarlık Fakültesi’nin projelerinde göç konusunu sürekli olarak işlemeye çalışıyoruz. Şu an üniversitemizde bu konuyla ilgili farklı bir sergimiz daha var. Bu mevzu hepimizin bir sorunu ve biz akademisyenler olarak kendi mesleğimiz açısından bunu nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz; öğrencilerimize de düşündürmek istiyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA GÖÇÜN ÇOK BÜYÜK BİR YER KAPLADIĞINI GÖRDÜK”

Projenin model çıkarma kısmında yer aldığını dile getiren İKÜ Mimarlık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hilal Baydemir, “Bu proje dijital ve fiziksel olarak iki aşamada gerçekleşti. Projemiz kısa süreli değil; devam eden, göçü zamana yayan ve bunları bize çok net bir şekilde videolar ile gösteren bir iş oldu. Fiziksel aşamasında da ‘waffle structure’ dediğimiz strüktürleri oluşturduk. İstanbul’un Başakşehir ve Esenyurt gibi belirli bölgelerinin topografyalarını çıkardık. Bu proje göçü bize çok güzel bir şekilde anlattı. İstanbul’da göçün çok büyük bir yer kapladığını görmüş olduk” dedi.

Atölye çalışması 9 Ekim Salı gününe kadar Arter’de ziyaret edilebilir.

