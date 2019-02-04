İkizlerin 11 yıllık 'şaşılık' sorunu çözüldü

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da ikiziyle 31 haftalık doğan Ali Koca'nın sol gözündeki kayma (şaşılık), ilerde düzelebileceği düşünülerek ihmal edilince 11 yıl boyunca günden güne ilerledi. Görmesinde bulanıklık başlayan, sürekli elleriyle gözlerini ovuşturan Ali doktora götürüldüğünde ise acil ameliyata alındı. İkiziyle doktora gelen Ahmet'in de sol gözünde gizli kayma olduğu belirlendi. Ali'nin şaşılığı ameliyatla, Ahmet'inki gözlükle düzeldi.

Küçük Ali'nin ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Seçil Özdemir Şahin, 12 yaşlarına giren Ali ve Ahmet Koca adlı ikizlerin prematüre retinopatisi açısından riskli erken doğmuş bebekler olduğunu, doğduklarında göz takipleri yapılmasına karşın daha sonra hiç kontrole gelmediklerini kaydetti.

İkizlerin yıllar sonra birinde şaşılık, diğerinde görme kusuru ve gizli şaşılıkla kendilerine başvurulduğunu ifade eden Opr. Dr. Şahin, “Ali bize gözde kayma şikayetiyle geldi. Aslında uzun süredir şaşılığı varmış. Biz hemen ameliyata alınması gerektiğini söyledik. Yaşı bu ameliyatlar için ileri olmasına rağmen tam düzelme sağlandı" dedi. Opr. Dr. Şahin, “Ali'nin ikizi Ahmet'te ise yine aynı gözde gizli şaşılık belirledik. Ancak gözlükle çözülebilir" diye konuştu.

'ŞAŞILIK AMELİYATI 6 AYDAN İTİBAREN YAPILABİLİR'

Doğuştan şaşılık olan çocukların ameliyatının 6'ncı aydan itibaren yapılabildiğini kaydeden Opr. Dr. Şahin, “Bu hastalıkta görmeyi etkileyen durum varsa bir süre sonra göz tembelliği oluşur. Bu da çocuğun başarısını etkiler. Ayrıca şaşılık direkt çocuğun sosyal ortamını etkileyen bir durum. Hiçbir görme bozukluğu olmasa bile çocuğun sosyal gelişimi açısından şaşılığın düzeltilmesini öneriyoruz" dedi.

'KEŞKE FARK ETTİĞİMİZDE ÖNLEM ALSAYDIK'

Antalya'nın Aksu ilçesinde oturduklarını belirten anne Firdevs Koca (35), Ali'nin şaşılığını doğuştan fark ettiklerini, ileride düzelebileceği umuduyla bu kadar yıl beklediklerini söyledi. Anne Koca, “Ali ve Ahmet 31 haftalık doğdu. 40 gün kuvözde kaldılar. Ali'nin göz kaymasını bebekken fark ettik. Fazla önemsemedik. Sonra düzelir dedik. Ama bunca yıl düzelme olmadı. Ali'nin görmesi bulanıktı, sürekli gözlerini ovuşturuyordu. Bunun üzerine doktora geldik. Keşke en başta önemseyip önlem alsaydık" diye konuştu.

Ali'nin gözündeki şaşılık ameliyatla düzeltildiği için çok mutlu olduklarını söyleyen Firdevs Koca, “Çok şükür. Şimdi çok iyi. İkizi Ahmet'te de gizli kayma varmış. Artık iki çocuğum için de daha dikkatli oluruz. Devamlı kontrole getiririz" dedi.

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