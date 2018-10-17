'İki kapı aslanı' 85 yıl sonra Niğde'ye döndü

NİĞDE Göllüdağ'daki Hitit şehrinde 85 yıl önce bulunan ve o dönemde kentte müze olmaması nedeniyle Kayseri'ye gönderilen iki kapı aslanı Niğde'ye getirilerek müzedeki yerini aldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, iki kapı aslanının müzedeki yerini almasının kent için önemli olduğunu söyledi. Şimşek, "Genç Hitit Dönemi'ne ait olan iki kapı aslanını Niğde müzemize kazandırdık. 85 yıl sonra iki kapı aslanı Niğde Müzesi'nde yerlerini aldı" dedi.

Niğde Müzesi'nde iki kapı aslanı ile ilgili açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ Hitit Şehri, 1933'te Civan Ali adında bir köy çobanının yetkililere haber vermesi sonucu fark edilerek gün yüzüne çıkarılmış. Bunlar arasında saray kapılarının süslemesinde kullanılan çift aslan heykeli de varmış. Ancak 2 bin 172 rakımlı Göllüdağ zirvesinde bulunan çift aslan heykelleri, o zamanlar Niğde'de müze olmaması nedeniyle Kayseri Müzesi'ne gönderilmiş. Yapmış olduğumuz girişimler ve yazışmalar neticesinde Genç Hitit Dönemi'ne ait olan iki kapı Aslanını Niğde müzemize kazandırdık. 85 yıl sonra iki kapı aslanı Niğde Müzesi'nde yerlerini aldı" dedi.



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