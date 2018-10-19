İki devletin zirvesinin buluştuğu törende mis kokulu açılış

AZERBAYCAN Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı olan STAR Rafineri'nin açılış töreni için iki devletin zirvesi İzmir'de buluştu. Açılış töreninde ortam için özel bir koku kullanıldı. Kokunun içeriğinde yabani gül, greyfurt, ambrette tohumu karışımının yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreninde, ortam kokulandırması sorumluluğunu üstlenen OFB (Open for Business) Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gürkaş, yabani gül, greyfurt, ambrette tohumu kullanılan karışımın davetlilerde hoş bir etki bıraktığını söyledi. Gürkan Gürkaş, "Bu açılış için üst notalarında yabani gül, greyfurt ve armut olurken, kalp notasında beyaz gül, ylang-ylang ve ambrette tohumu kullandık. Dip notası ise misk ve odunsu hammaddelerden oluştu. Profesyonel kadromuzla ortamı mis kokulu bir hale getirdik. Organizasyona katılanların bu farklı ve özel kokuyu çok beğendi" dedi.

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ'NDE DE HİZMET VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 yıl önce katıldığı Dünya Enerji Kongresi'nin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi'nde 20 bin metreküp alanda 30 profesyonel koku makinesi ile kokulandırma hizmeti verdiklerini anlatan Gürkaş, bu organizasyonda ergonomik, dekoratif nitelikleri ön planda olan 2 farklı model ve toplam 30 olmak üzere yeni koku makineleri kullandıklarını söyledi. Kongre için koku notaları yeşil çay, bergamot ve kakule olan bir koku tercih edilmişti.

İHRACAT AĞINI GENİŞLETTİ

OFB Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gürkaş, İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar bölgesindeki bin metrekarelik fabrikasında yılda 22 bin profesyonel koku makinesi üretiyor. Uzman ekibi ve mühendis kadrosuyla geliştirdiği makinelerin 15 binini iç piyasaya satan Gürkaş, geçen yıla kadar Irak, Nijerya, Özbekistan, İspanya, ve Kazakistan'a ihracat yaparken, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve İsrail'i de ihracat ağına ekledi. Ünlü markalara, kurumsal şirketlere de koku tasarlayıp, mağazalarda hizmet veren Gürkaş, evlerde kullanılacak koku makinesini de üretip pazara sundu.



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