İGÜ, AB'li işadamları ve uluslararası diplomatlarla ortak proje üretecek

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, European Business Club Association (Avrupa İşadamları Kulübü) Başkanı Zbigniew Roch, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik ve Universal & Partners Strateji Geliştirme Direktörü Musa Karademir ile buluştu. Heyet, beraber proje üretmek ve Avrupa Birliği (AB) hibesi almak için bir araya geldi.

(İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, akreditasyondan ve kaliteden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ve Prof. Dr. Aykut Arıkan’ın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, European Business Club Association (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch ile Türkiye ve Avrupa arasında birçok teknoloji projesi iş birliği yapılması konuları ele alındı.

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a rapor olarak gidecek bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozçelik, “Bütün AB hibelerini ve teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. İGÜ çok ciddi projelere el atmış bulunuyor. Uçan bir araba projesi var. Bu muhteşem bir proje. İnşallah bu projeyi beraber bitireceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK BİR SEÇİM GERÇEKLEŞTİ”

Türkiye'nin büyük ve demokratik bir seçimden çıktığını belirten EBCA Başkanı Zbigniew Roch,“Her ne kadar seçim sonuçları Avrupalıların hoşuna gitse de gitmese de Türkiye’de demokratik bir seçim gerçekleşti. Avrupa, Türkiyesiz yapamaz, Türkiye’de Avrupasız yapamaz. Şu an Avrupa’da en çok konuşulan konulardan biri Türkiye ile nasıl bir iş birliği yapabiliriz. Avrupa bunu siyasi anlamda belli etmese de gerçek budur. Avrupa Birliği konusunda 10 yıldır Türkiye’yi destekliyorum ve benim gözümde birliğin içerisinde Türkiye zaten var” dedi.

“AVRUPA’DA BÖYLE BİR ÜNİVERSİTE YOK”

Üniversitenin öğrencilerine ve akademisyenlerine sağladıkları olanaklar karşısında şaşkınlığını dile getiren Roch, “Kendini geliştirmek isteyen öğrencilerine bu kadar destek veren bir başka üniversite ile daha karşılaşmadım. Avrupa’da böyle bir üniversite yok. İşte bunun adı geleceğe bakıştır. İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı’nın 'Biz sadece Türkiyeli değil, dünya insanı yaratmak istiyoruz' diye çok güzel bir sözü var. Abdulkadir Gayretli gibi insanların Avrupa’daki Türk algısını yıkmak için medyada söylemleri ile daha çok yer alması gerekiyor” diye konuştu.

“İGÜ ÇOK CİDDİ PROJELERE EL ATMIŞ BULUNUYOR”

Avrupa’da İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik ise “Bugün burada İstanbul Gelişim Üniversitesi ile nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi görüşmek için bir araya geldik. Türkiye’de ufku açık, geleceğe bakan bir üniversite olan bu üniversite ile projeler yapmak istiyoruz. Bütün AB hibelerini ve teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. İGÜ çok ciddi projelere el atmış bulunuyor. Uçan bir araba projesi var. Bu muhteşem bir proje. İnşallah bu projeyi beraber bitireceğiz.” dedi.

“ÜRETEN GENÇ NESİLLERİ YETİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Avrupa Birliği bizim için çok önemli, AB için de Türkiye çok önemli diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “En başta Türkiye’nin genç insan potansiyeli var. Genç ve yaratıcı genç insanlarımızın yapacakları projelerle hem Türkiye’ye hem de dünyaya faydalı olacaklarına inanıyorum. Üreten genç nesilleri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ın da ifade ettiği gibi uluslararasılaşmak adına bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeyi hedefliyoruz ve adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz” diye konuştu.

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