Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar

YORUM EKLE
Gönder