Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (4)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 9'uncu Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, 1'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende Kur'an-ı kerim ve şehidin özgeçmişi okundu.

YAKINI OLMAYINCA, MEMLEKETİNE SİLAH ARKADAŞLARI GÖTÜRDÜ

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Törende şehit askerin yakınının olmaması nedeniyle cenazesini silah arkadaşları memleketine götürdü.



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