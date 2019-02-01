İGC: Abdi İpekçi'yi saygı ve özlemle anıyoruz

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin, İstanbul'daki evinin önünde katledilmesinin 40'ıncı yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Mesajda "Abdi İpekçi'yi saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

İGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazetecilik yaşamı boyunca barışı ve düşünce özgürlüğünü savunan Abdi İpekçi, silahlı bir saldırı sonucu 40 yıl önce aramızdan ayrıldı. Katili belli olsa da aydınlığa sıkılan her kurşunda olduğu gibi tetiği çektirenler hala saklandıkları karanlıktalar. Ancak bizler, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı gibi demokrasi mücadelesi yolunda katledilen aydınlarımızın fikirlerinin takipçisi oldukça asla başarıya ulaşamayacaklar. Türk gazeteciliğinin ilkesel anlamda da gelişimine katkılarda bulunan demokrasi sevdalısı Abdi İpekçi'nin fikirleri bugün de yaşıyor ve genç nesil gazetecilere aktarılmaya devam ediliyor. Abdi İpekçi'yi ve tüm basın şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

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