İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun iptal ettiği seferleri ise şöyle; 07.00, 09.00 ve11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ve 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.