İDO ve BUDO'DA sefer iptalleri

Murat SOLAK-İSTANBUL()-BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: İDO 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.30...