İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:     07.50...

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle: 
  
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 


BUDO'dan sefer iptalleri: 
07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 
08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
 

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