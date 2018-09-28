İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() MARMARA Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada,...