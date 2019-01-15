İdlib’te bin 500 aileye kışlık yardım  

Suriye’nin İdlib kenti’ne bağlı ve Türkiye sınırına yakın Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında yaşayan sivillere kış yardımlarının devam ettiğini belirten İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yağış ve soğuk hava nedeniyle kamplarda yaşamın zorlaştığını söyledi. Tahiroğlu, “Kamplarda bulunan ailelere kış yardımı ulaştırdık. İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan ailelerin bu soğuk kış günlerinde ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son 10 gün içerisinde bölgede 4 farklı kampta bulunan bin 500 aileye, arasında halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçlerden oluşan yardım yaptık” dedi.
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