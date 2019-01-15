İdlib’te bin 500 aileye kışlık yardım  

SURİYE’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 500 aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca kışlık yardım yapıldı.Suriye’nin İdlib kenti’ne bağlı ve Türkiye sınırına yakın Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında yaşayan sivillere kış yardımlarının devam ettiğini belirten İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yağış ve soğuk hava nedeniyle kamplarda yaşamın zorlaştığını söyledi. Tahiroğlu, “Kamplarda bulunan ailelere kış yardımı ulaştırdık. İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan ailelerin bu soğuk kış günlerinde ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son 10 gün içerisinde bölgede 4 farklı kampta bulunan bin 500 aileye, arasında halı, battaniye, sünger yatak, bot, mont ve çeşitli çadır içi gereçlerden oluşan yardım yaptık” dedi.

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