İçme suyu sondajında çıkan gazın metan gazı olduğu belirlendi

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde içme suyu sondajı sırasında bulunan gazın, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi. MTA'nın raporunda gazın ekonomik potansiyel taşımadığı ifadeleri yer aldı.

Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçedeki içme ve kullanma suyu bulunması için Yeniçağa Gölü yanındaki boş alanda sondaj çalışması yapıldı. Çalışma sırasında bulunan suda kabarcıklar olduğunu gören belediye çalışanları, burada gaz olduğundan şüphelendi. Çakmakla kontrol eden çalışanlar, gazın yandığını görünce durum, MTA Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. MTA'dan gelen görevliler, incelenmek üzere gazdan örnek aldı. İncelemelerinin ardından MTA'nın raporunda, kuyudan gelen gazın yüzde 3,80 oranda metan gazı ve yüzde 0,20 oranında karbondioksit içerdiği tespit edildiği belirtildi. Raporda ayrıca, gaz debisinin oldukça düşük olması nedeniyle ölçülemediği, gazın gölet alanında bulunan organik materyallerin bozuşması neticesinde meydana geldiğinin düşünüldüğü ifade edildi. Raporda, gazın ekonomik olarak önemli bir gaz potansiyeli taşımadığı ifadeleri de yer aldı.

Türkiye Petrolleri AŞ'nin de söz konusu gazdan örnek alarak, gazın maddi değerinin ya da kullanılır durumda olup olmadığının net şekilde belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.



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