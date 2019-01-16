İçişleri Bakanlığı'ndan 'adres bildirimi' uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

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