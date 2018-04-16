İçişleri Bakanlığı: 38 terörist etkisiz hale getirildi (1)

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 18 ölü, 6 sağ ve 14 teslim olmak üzere 38 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. ANKARA ()