İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de

Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretlerde bulunmak ve kanaat önderleriyle yapılacak toplantıya katılmak üzere uçakla Yüksekova'ya geldi. Bakan Soylu, buradan kara yoluyla Hakkari'ye geçti.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inen İçişleri Bakanı Soylu'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramzan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra kara yoluyla Hakkari'ye geçti. Bakan Soylu, cuma namazı sonrası Hakkari'deki kanaat önderleriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

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