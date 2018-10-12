İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Mersin'de

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü (POMEM) ziyaret ederek, buradaki sertifika programına katıldı. Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden İnce ve Uzunkaya, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.



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